Lo que debía ser un momento de descanso a pocos días del cierre de 2025 terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para Martín Demichelis y su familia. El exdirector técnico argentino fue protagonista de un incidente marítimo en la costa uruguaya de Punta del Este, específicamente en el sector de Laguna Escondida, en José Ignacio.

Según la información disponible, Demichelis ingresó al mar junto a varios familiares en un área caracterizada por corrientes intensas y con acceso restringido debido a su peligrosidad y a la ausencia de vigilancia activa. Con el paso de los minutos, el oleaje comenzó a arrastrarlos mar adentro, impidiéndoles regresar por sus propios medios.

La situación fue especialmente crítica para el exentrenador, su hijo Bastian y su sobrina Camila, quienes permanecieron varios minutos luchando contra la fuerza del mar para mantenerse a flote, mientras el resto del grupo intentaba no perderse de vista en medio de la corriente.

El desenlace favorable llegó gracias a la intervención de dos salvavidas que se encontraban fuera de servicio y practicaban surf en la zona. Al advertir la emergencia, utilizaron sus tablas para asistir al grupo y guiarlos hasta un punto seguro. Afortunadamente, ninguno de los involucrados presentó lesiones ni requirió atención médica posterior.

El episodio tomó mayor notoriedad en las últimas horas luego de que se difundieran videos del rescate en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores del exfutbolista. Hasta el momento, Demichelis y su familia no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, aunque los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse.

