“A nadie le debo, no sospecho de nadie”: colombiano baleado en Cochabamba rompe el silencio

El ciudadano colombiano que fue blanco de un ataque armado en la zona norte de Cochabamba afirmó que no conoce a los hombres que intentaron asesinarlo y aseguró que no entiende por qué fue atacado.

El hecho ocurrió en la calle Man Césped, donde cámaras de seguridad registraron el accionar de dos presuntos sicarios que dispararon contra la víctima y luego huyeron del lugar.

El hombre, que recibió tres disparos pero logró sobrevivir, rompió el silencio y dijo sentirse desconcertado por lo ocurrido.

“No he recibido amenazas ni alegatos, nada acá. A nadie le debo. No sospecho de nadie, por eso estoy con la incógnita de por qué pasó esto”, declaró.

La víctima contó que lleva aproximadamente diez años viviendo en Cochabamba, donde se dedica al comercio. Según explicó, trae ropa desde Colombia para venderla y anteriormente también tuvo un pequeño negocio de alquiler de lavadoras.

Además, reconoció que en ocasiones realiza préstamos, pero aseguró que son montos pequeños y solo a personas conocidas.

“Cuando presto son montos poquitos, nunca altos. Presto máximo entre 1.500 y 2.000 bolivianos. Nunca he tenido problemas con nadie”, señaló.

El comerciante considera poco probable que alguien intentara matarlo por una suma de dinero tan baja y no descarta que los atacantes lo hayan confundido con otra persona.

“No creo que a uno lo vayan a matar por 2.000 bolivianos. No sé por qué pasó, o sería que me confundieron. Con la ayuda de Dios voy a salir de esto”, expresó.

Aún afectado por lo ocurrido, el hombre admitió sentir temor tras el atentado.

“Yo solo soy comerciante, tengo miedo. Gracias a Dios estoy aquí contando el cuento”, dijo.

La Policía continúa con las investigaciones y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Mientras tanto, el caso es investigado como un intento de homicidio.

Mira la programación en Red Uno Play