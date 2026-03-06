Interpol expulsa a tres brasileños de alta peligrosidad buscados en su país

La Dirección Departamental de Interpol Santa Cruz procedió a la expulsión de tres ciudadanos brasileños considerados de alta peligrosidad, quienes eran requeridos por la justicia de Brasil por delitos vinculados con asesinato, ocultamiento de cadáver y sicariato.

El director departamental de Interpol, coronel Ramón Araúz, informó que el pasado 4 de marzo se realizó la entrega en la frontera entre Puerto Quijarro y Corumbá de uno de los implicados, un ciudadano brasileño que contaba con mandamientos de condena por diversos delitos contra las personas en su país.

Según la autoridad policial, el sujeto había estado recluido en el penal de Palmasola por el delito de tentativa de asesinato y era considerado de alto riesgo debido a su historial criminal.

“En fecha 4 de marzo del presente año se procedió a la entrega en frontera con Puerto Quijarro y Corumbá de un ciudadano brasileño considerado de alta peligrosidad. Tenía mandamiento de condena por diferentes delitos contra las personas en la República de Brasil, como asesinato, ocultamiento de cadáver, sicariato y otros”, señaló Araúz.

Asimismo, el 3 y 4 de marzo también se efectuó la expulsión de otros dos ciudadanos brasileños, quienes tenían mandamientos de condena por el delito de asesinato en Brasil.

Uno de ellos fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y posteriormente entregado a la Policía Federal brasileña en la frontera entre Puerto Quijarro y Corumbá.

El tercer implicado fue arrestado por personal del Comando Provincial Fronterizo de San Ignacio de Velasco en la localidad de San Matías. De acuerdo con el reporte policial, el hombre fue interceptado a dos cuadras de la plaza principal cuando se encontraba en actitud sospechosa y evidenciaba nerviosismo, además de negarse a identificarse.

Tras verificarse su situación migratoria, las autoridades dispusieron su salida obligatoria del país mediante una resolución emitida por Migración del municipio, procediendo posteriormente a su entrega a la Policía Civil brasileña en la frontera.

Mira la programación en Red Uno Play