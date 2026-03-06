Los accidentes de tránsito pueden ocurrir a cualquier hora del día y una de las causas frecuentes en siniestros que involucran vehículos pesados son los llamados ángulos muertos o puntos ciegos, zonas donde el conductor no tiene visibilidad.

El experto en Seguridad Industrial, Carlos Sarmiento, explicó que estos espacios invisibles para el conductor pueden provocar accidentes cuando peatones, motociclistas o vehículos pequeños circulan demasiado cerca de un camión.

“En este momento, si yo paso por este lado del camión, el conductor no me está viendo. Claro, porque el conductor está arriba y todo esto viene a ser un ángulo muerto. Entonces él no me va a ver a mí”, explicó el especialista al demostrar cómo funcionan estos puntos de riesgo.

Sarmiento indicó que incluso los retrovisores convencionales no siempre permiten observar a quienes se encuentran en estas zonas. Por esa razón, muchos vehículos pesados incorporan espejos adicionales en los costados para mejorar la visibilidad.

Los llamados ángulos muertos son áreas alrededor del vehículo donde prácticamente el conductor no puede ver lo que ocurre. Cuando peatones o motociclistas desconocen esta limitación y se ubican en esos espacios, el riesgo de accidente aumenta considerablemente.

“El hecho de colocarse en este punto donde estoy es supremamente peligroso porque el conductor no me está viendo”, advirtió.

Según el especialista, un vehículo de alto tonelaje tiene cuatro puntos ciegos principales: a ambos costados del camión, en la parte delantera, y en la parte trasera.

La altura del conductor y la estructura del vehículo generan estos espacios sin visibilidad, lo que hace que los camiones estén involucrados en numerosos hechos de tránsito cuando otros usuarios de la vía se colocan en esos lugares.

“En este caso podemos ver que este vehículo está colocado en el ángulo muerto del camión, entonces el conductor no está viendo a este vehículo en este momento”, detalló.

Ante esta situación, Sarmiento recomendó aplicar manejo defensivo y mantener constante vigilancia de los espejos.

“Una de las reglas de manejo a la defensiva es siempre estar pendiente de los espejos. A medida que uno va avanzando, siempre va mirando para tener una visibilidad de lo que ocurre alrededor”, afirmó.

Finalmente, el experto recordó que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Por ello, pidió que los vehículos pequeños eviten circular en los ángulos muertos de camiones y que los peatones procuren siempre ser visibles para los conductores.

