Tras despacho de gasolina, Asosur espera que la demanda se normalice en 48 horas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intensificó este viernes la distribución de carburantes en Santa Cruz con el despacho de casi 2 millones de litros de gasolina. Esta medida busca mitigar la sobredemanda y garantizar la movilidad en los sectores productivos y urbanos de la región.

Según los reportes actualizados de Asosur, el 60% de las estaciones de servicio en el departamento ya cuentan con stock disponible para la venta inmediata. La logística de distribución se ha agilizado para cubrir los puntos estratégicos que presentaban mayores dificultades de abastecimiento.

Las autoridades y el sector privado mantienen el ritmo operativo para asegurar que el flujo de cisternas sea constante durante las próximas 48 horas. Se prevé que el trabajo ininterrumpido durante el fin de semana permita una rotación eficiente del producto en todas las provincias cruceñas.

El objetivo final de este despliegue técnico es lograr la regularización total del servicio y eliminar las filas en las estaciones de servicio a corto plazo. La estabilidad del suministro dependerá de la continuidad en los despachos programados desde las plantas de almacenaje.

