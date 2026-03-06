TEMAS DE HOY:
Familiares dan el último adiós a Maribel y piden captura del feminicida

Familiares y vecinos pidieron justicia durante el sepelio de la víctima, que deja dos hijos en la orfandad.

Red Uno de Bolivia

06/03/2026 13:29

Foto: Vecinos y familiares de Maribel exigen justicia en su última morada.
La Paz

En medio de un ambiente de profunda tristeza y bajo un cielo gris, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Maribel, víctima de feminicidio, en el pabellón Ayacucho del Cementerio General de la ciudad de La Paz, donde se realizó su despedida marcada por el dolor y el clamor de justicia.

La víctima, recordada como madre, hija, hermana y amiga, deja en la orfandad a dos hijos menores de edad, de 9 y 14 años, quienes ahora quedan bajo el cuidado de su familia. Durante el velorio, allegados y vecinos manifestaron su indignación por el hecho y exigieron a las autoridades la pronta captura del presunto autor del feminicidio, quien actualmente está prófugo.

“Queremos justicia, queremos que la Policía agarre al feminicida. Ella era una madre luchadora que criaba a sus dos hijos”, expresó una familiar visiblemente afectada, mientras otros asistentes repetían la consigna “ni una menos”.

El dolor se intensifica debido a que Maribel también estaba embarazada de aproximadamente cinco meses, situación que generó mayor consternación entre quienes la conocían y en la comunidad.

Familiares también pidieron protección para los menores que quedaron sin su madre.

“Pedimos la protección de mis sobrinos”, manifestó una pariente, quien además cuestionó versiones que, según indicó, se difundieron sobre el contenido del celular de la víctima.

El crimen de Maribel se convirtió en el octavo feminicidio registrado en el departamento de La Paz y el número 18 en el país en lo que va del año, cifras que reavivan la preocupación por la violencia contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y sanción.

