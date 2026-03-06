¡Atención conductores! Realizan trabajos en la carretera Locotal – Villa Tunari

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realiza trabajos de emergencia y mantenimiento en el tramo Locotal – Villa Tunari, en el trópico del departamento de Cochabamba, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y seguridad de los conductores que circulan por esta importante ruta.

Las labores se desarrollan principalmente en el sector de Villa Barrientos, donde personal técnico junto a maquinaria pesada ejecuta el extendido y conformación de la plataforma en ambos carriles, mejorando las condiciones de circulación en la vía.

Además, se realizan trabajos de mejoramiento de cunetas y drenaje de agua acumulada en el lado derecho de la carretera, lo que permitirá un adecuado escurrimiento de aguas pluviales y evitará el deterioro de la plataforma.

Para estas tareas, la ABC desplazó maquinaria pesada, por lo cual han solicitado precaución a los conductores que vayan a transitar en la vía, no exceder el límite de velocidad y obedecer las señales de tránsito en todo el tramo.

Reportes en tiempo real

La recomendación que se hace antes de viajar es poder consultar con la unidad de tránsito de la terminal terrestre o vía online a través del sistema de la ABC en la dirección https://transitabilidad.abc.gob.bo/ que te reporta en tiempo real el estado de las carreteras.

