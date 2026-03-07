Drama tras caída en edificio: Esposa de albañil herido clama por ayuda mientras se investiga posibles fallas de seguridad

Tras el fatal accidente registrado la mañana de este viernes en una construcción de la calle México, donde el joven David Elías (18) perdió la vida, el drama se traslada ahora a las puertas de la Clínica Copacabana. La esposa del albañil sobreviviente realizó un desgarrador pedido de auxilio, denunciando que se encuentran en el abandono total por parte de la empresa responsable.

El trabajador que logró salvar la vida tras caer desde el piso 15 hasta el piso 9 se encuentra actualmente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Según el reporte médico, fue sometido a una cirugía de emergencia debido a una grave hemorragia interna provocada por el impacto.

Su esposa, sosteniendo en brazos a un bebé de apenas dos meses, relató entre lágrimas la desesperante situación económica que atraviesan:

"Él era el único sustento de mi familia. No tengo ni para los pañales de mi bebé y tengo deudas en el banco. La empresa me dijo que se haría cargo, pero no han llegado, no están aquí. No sé qué voy a hacer", lamentó la mujer, quien además se recupera de problemas de salud recientes.

El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Cnel. Rolando Vera, informó que las investigaciones preliminares apuntan a una falla crítica en un ascensor de carga o montacargas. Aparentemente, la rotura de los cables provocó que la estructura se precipitara mientras los obreros se transportaban en ella.

El jefe policial destacó puntos alarmantes en el caso:

Ausencia empresarial: La empresa constructora no se ha presentado ante las dependencias de la FELCC ni ha tomado contacto oficial con las autoridades tras el incidente.

Antecedentes fatales: Se trata del mismo edificio donde hace menos de un mes falleció otro trabajador tras caer de uno de los pisos.

Requerimientos legales: La policía exigirá certificaciones de seguridad industrial para verificar si la obra contaba con las medidas mínimas de protección para sus operarios.

Mientras el sobreviviente permanece bajo observación —y se espera su declaración para esclarecer las circunstancias del hecho—, la FELCC ha realizado la inspección ocular y el registro del lugar. La familia del trabajador internado pide ayuda solidaria, dada la insolvencia económica que enfrentan ante los elevados costos de la terapia intensiva.

