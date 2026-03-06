Un albañil muere y otro queda herido tras caer desde un edificio en construcción en Cochabamba

Dos albañiles, de 18 y 22 años, cayeron desde el piso 15 hasta el noveno de un edificio en construcción en la calle México, en la ciudad de Cochabamba. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 ayer jueves y dejó como saldo un fallecido y otro trabajador gravemente herido.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que inicialmente ambos obreros fueron trasladados a un centro médico y permanecían en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

“Dos personas de 18 y 22 años de sexo masculino se encontraban internadas en terapia intensiva con lesiones graves y severas”, señaló.

De acuerdo con el informe preliminar, el personal de Radio Patrullas acudió al establecimiento de salud en el que se encontraban internados los albañiles debido a que la caída no fue reportado de inmediato por la empresa constructora a las instancias policiales ni investigativas.

Uno de los albañiles presentaba politraumatismo, fracturas en el codo y la rodilla, además de posible compromiso nervioso. El segundo sufrió un trauma craneoencefálico grave, edema cerebral, hemorragias internas, trauma abdominal y renal, fracturas en pelvis, hombro y tibia, además de un shock hipovolémico. Este último perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

La Felcc inició una investigación para determinar las circunstancias del accidente y verificar si la empresa constructora contaba con los permisos de construcción y las medidas de seguridad necesarias para los trabajadores.

“Se están solicitando los requerimientos correspondientes para que la empresa constructora certifique si contaba con permiso de construcción y con los elementos de seguridad, toda vez que esta caída debe ser investigada”, indicó Vera.

El hecho genera preocupación debido a que la pasada semana otro obrero falleció en la misma construcción tras caer desde el piso 12. Las autoridades buscan establecer posibles responsabilidades en este nuevo accidente laboral.

