Policía presenta a dos acusados de atracos que operaban en el Norte Integrado

La Policía de Montero presentó este viernes a dos sujetos acusados de cometer atracos y generar temor entre la población del Norte Integrado de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe policial, a estas personas se les atribuyen varios hechos delictivos registrados en la zona, entre ellos el reciente atraco a un menor de edad, caso que quedó registrado por cámaras de vigilancia.

Las autoridades señalaron que este hecho fue objeto de un seguimiento por parte de efectivos policiales y, tras distintos operativos, se logró identificar y capturar a los presuntos responsables.

Tras su aprehensión, ambos fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Montero, donde permanecen a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La Policía también pidió a la población del Norte Integrado que, en caso de reconocer a estas personas como autores de otros delitos, se apersone a dependencias policiales para formalizar la denuncia correspondiente.

