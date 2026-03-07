Denuncian robo de maquinaria y desmantelamiento de depósitos en Dircabi

Un grave escándalo de corrupción sacude a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) tras revelarse el desmantelamiento de sus depósitos en la zona de Guarayos, Santa Cruz. El abogado Álvaro La Torre confirmó que la inspección en la comunidad Los Tucanes dejó en evidencia un robo sistemático de activos estatales.

La intervención legal se produjo tras recibir alertas sobre nuevas pérdidas de bienes durante el pasado fin de semana.

"Hemos recorrido y verificado que hay un desmantelamiento y un robo grosero; no existe en este momento un solo tractor", sentenció La Torre.

Durante el operativo, la Policía aprehendió a dos personas en el lugar, identificadas como supuestos exfuncionarios de Dircabi y el Segip. Los detenidos señalaron directamente a la autoridad regional de haberles facilitado el acceso a las instalaciones para proceder con el desarme de los equipos.

Al respecto, el jurista fue enfático sobre la situación de los implicados y el paradero del principal responsable.

"Estas personas indicaron que Estiven Rojas les habría dado la llave y, técnicamente, el autor responsable de Dircabi se encuentra en calidad de prófugo", denunció.

La querella formal presentada ante las autoridades incluye los delitos de robo agravado y daño a bienes del Estado. Además, la defensa advierte que este hecho es solo la punta del iceberg de una gestión plagada de irregularidades.

Según las estimaciones presentadas, faltarían aproximadamente 700 vehículos que desaparecieron durante la administración del MAS (Movimiento Al Socialismo). Las investigaciones ahora se centran en dar con el paradero de Rojas y determinar el destino final de la maquinaria pesada sustraída.

