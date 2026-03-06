Hallan más de 960 litros de gasolina acopiados ilegalmente en Sucre

Un operativo conjunto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Policía Boliviana y el Ministerio Público permitió la aprehensión de una persona acusada de realizar acopio ilegal de gasolina en un domicilio particular de la ciudad de Sucre, donde se encontraron más de 960 litros de combustible almacenados en bidones.

La acción se ejecutó el 5 de marzo de 2026, luego de que la ANH Distrital Chuquisaca detectara un comportamiento inusual en la compra de combustible por parte de un vehículo con placa 2290-TIS.

El director distrital de la ANH en Chuquisaca, Ricardo Castellanos, informó que el combustible era trasladado a un domicilio ubicado en la zona de Qhora Qhora, donde presuntamente se realizaba el trasvase del carburante hacia turriles y otros recipientes para su almacenamiento.

Durante la intervención interinstitucional, las autoridades sorprendieron al implicado trasvasando gasolina desde su vehículo hacia contenedores, momento en el que se procedió a su aprehensión.

En el lugar se logró incautar más de 960 litros de Gasolina Especial almacenados en bidones, combustible que presuntamente estaba destinado a su traslado y comercialización ilegal en municipios rurales de Chuquisaca y Potosí.

Cómo operaba

De acuerdo con el monitoreo realizado por la entidad, el motorizado realizaba entre seis y siete carguíos diarios en distintas estaciones de servicio, evitando repetir el mismo punto de abastecimiento para no levantar sospechas.

Este modus operandi permitió que el conductor adquiriera aproximadamente 13.458 litros de gasolina, un volumen que supera ampliamente los niveles normales de consumo para un vehículo particular.

Investigaciones

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que iniciará las acciones legales correspondientes contra el implicado.

La ANH reiteró que continuará reforzando los controles para evitar el acopio y tráfico ilegal de combustibles, e instó a la población a denunciar este tipo de hechos a través de la línea gratuita 800-10-6006.

