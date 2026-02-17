ANH supervisa despacho de combustibles en Santa Cruz para garantizar abastecimiento

El control en plantas de Santa Cruz verificó el despacho de 1,6 millones de litros de gasolina y recomendó ampliar operaciones nocturnas para asegurar el suministro.

Personal técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó el seguimiento y control directo al despacho de carburantes en las plantas de Palmasola y DISCAR, ubicadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de garantizar la continuidad del abastecimiento a las estaciones de servicio.

Durante la jornada del lunes se despachó aproximadamente 1,6 millones de litros de gasolina especial plus y gasolina fósil, volumen que permitió reforzar la provisión en el departamento. Según el informe técnico, la atención en las instalaciones de YPFB Logística y DISCAR se desarrolló de manera continua.

En ese marco, la ANH recomendó ampliar las operaciones a horario nocturno, con el fin de optimizar la logística y asegurar un suministro ininterrumpido de combustibles líquidos. El despacho correspondiente al 17 de febrero se inició desde las 06:00, mientras que YPFB Comercial emitió un instructivo para garantizar la regularidad en la distribución.

Durante la verificación, se constató la presencia de algunas cisternas rezagadas en espera de carga, situación que deberá ser regularizada para evitar retrasos en la cadena de comercialización.

Si bien aún se registran filas en algunas estaciones de servicio, las autoridades señalaron que estas disminuyeron considerablemente, debido a que los despachos continúan realizándose con normalidad. La ANH aseguró que mantendrá los controles y la supervisión permanente para garantizar que los combustibles lleguen de forma oportuna a la población.

Mira la programación en Red Uno Play