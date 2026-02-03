ANH anuncia verificación en Paraguay de la calidad del combustible que importa YPFB

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció este martes que una comitiva compuesta por sus autoridades, junto a representantes de los transportistas, se trasladará a Paraguay para evidenciar la calidad de los combustibles que son importados al país.

“Como esfuerzo del gobierno, estamos realizando un viaje el jueves 5 a Paraguay. Hemos invitado a representantes de los choferes y se invita a quien quiera acompañarnos a hacer la verificación de la calidad del combustible que se está importando y el precio desde origen. Este trabajo se va a realizar a partir del jueves 5 y hasta el sábado 7”, anunció en conferencia de prensa la directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala.

Recordó que es una atribución de la ANH garantizar la calidad de los combustibles; por lo que se realizaron 260 muestras a nivel nacional para las respectivas evaluaciones.

Sin embargo, reveló que la entidad solo cuenta con tres laboratorios móviles en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, situación que dificulta la realización de certificaciones completas.

“La ANH no cuenta con laboratorios que te permitan certificar completamente el análisis de calidad. Razón por la cual se está trabajando en un convenio con YPFB Refinación, porque ellos tienen el único laboratorio certificado donde se puede hacer un análisis completo”, señaló.

Asimismo, dijo que la ANH tomó muestras de las plantas de almacenamiento que arrojarán resultados en los próximos días y que serán comunicados oportunamente.

Agregó que también se están realizando pruebas a los importadores privados para garantizar que la calidad de los combustibles sea óptima para el consumidor final.

