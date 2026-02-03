Internet satelital en marcha: Gobierno activa servicio de Starlink en todo el país

Escuchar esta nota
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el inicio de las operaciones del servicio de internet satelital de Starlink en el país, en coordinación con la estatal Entel, como parte de la apertura del mercado de telecomunicaciones y de la estrategia de modernización tecnológica del Gobierno.
Paz remarcó que, a partir de esta jornada (lunes) y en el marco de la apertura de mercado, el internet satelital llegará a escuelas rurales, centros de salud y hogares ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.
Según señaló, la medida apunta a eliminar las fronteras digitales y a permitir que el talento boliviano compita en un entorno global cada vez más exigente.
El Ejecutivo considera que esta expansión contribuirá a ampliar las oportunidades de acceso a la información y a fortalecer servicios esenciales en todo el país.
Con esta norma, el Ejecutivo busca diversificar la oferta de servicios y mejorar la calidad de la conectividad, con el objetivo de reducir la brecha digital entre áreas urbanas y rurales.
El Gobierno destacó que la llegada de Starlink, en coordinación con Entel, marca un hito en el proceso de integración digital del país y se enmarca en una visión de largo plazo orientada al desarrollo productivo y a la inserción de Bolivia en la economía digital.
Actualmente, Bolivia tiene uno de los servicios de internet más caros y lentos de la región.
