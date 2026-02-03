Internet satelital en marcha: Gobierno activa servicio de Starlink en todo el país

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el inicio de las operaciones del servicio de internet satelital de Starlink en el país, en coordinación con la estatal Entel, como parte de la apertura del mercado de telecomunicaciones y de la estrategia de modernización tecnológica del Gobierno.

“Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad. Cumpliendo nuestro compromiso de integrar a cada rincón de la patria, Starlink es la primera empresa que inicia operaciones en todo el país de la mano de nuestra empresa estratégica Entel”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Paz remarcó que, a partir de esta jornada (lunes) y en el marco de la apertura de mercado, el internet satelital llegará a escuelas rurales, centros de salud y hogares ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.

Según señaló, la medida apunta a eliminar las fronteras digitales y a permitir que el talento boliviano compita en un entorno global cada vez más exigente.

De acuerdo con la información oficial, la puesta en marcha del servicio permitirá llevar conectividad a regiones que históricamente no contaban con una cobertura adecuada, incluidas comunidades rurales, establecimientos educativos y de salud, así como hogares situados en zonas de difícil acceso.

El Ejecutivo considera que esta expansión contribuirá a ampliar las oportunidades de acceso a la información y a fortalecer servicios esenciales en todo el país.

El anuncio se produce luego de que, en diciembre de 2025, el Gobierno aprobara el Decreto Supremo 5509, que autoriza la operación en Bolivia de empresas proveedoras de internet satelital y de otras firmas tecnológicas internacionales como OneWeb y Kuiper, de Amazon.

Con esta norma, el Ejecutivo busca diversificar la oferta de servicios y mejorar la calidad de la conectividad, con el objetivo de reducir la brecha digital entre áreas urbanas y rurales.

El Gobierno destacó que la llegada de Starlink, en coordinación con Entel, marca un hito en el proceso de integración digital del país y se enmarca en una visión de largo plazo orientada al desarrollo productivo y a la inserción de Bolivia en la economía digital.

Actualmente, Bolivia tiene uno de los servicios de internet más caros y lentos de la región.

Mira la programación en Red Uno Play