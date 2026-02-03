TEMAS DE HOY:
Comunidad

¿Se están respetando los pasajes escolares en La Paz y El Alto?

Hoy inician las clases a nivel nacional y en los municipios de La Paz y El Alto se acordó una tarifa diferenciada con descuento para los escolares, situación que en el primer día de clases no se está cumpliendo.

Juan Marcelo Gonzáles

02/02/2026 20:31

Foto: Cobro de pasaje estudiantil (Captura de video)
La Paz

Hoy inician las clases a nivel nacional y en los municipios de La Paz y El Alto se acordó una tarifa diferenciada con descuento para los escolares, situación que en el primer día de clases no se está cumpliendo.

Salimos a las calles céntricas de La Paz y El Alto para consultar a los escolares si los conductores cumplen con la tarifa escolar y la mayoría declaró que están pagando pasajes regulares y no con descuento.

“He pagado Bs 3; a veces no reciben billete entero y no nos dan el cambio completo y no hay caso de reclamarles porque directamente se van rápido”, declaró una estudiante en la ciudad de La Paz.

El mismo panorama se observa en la calle cuatro de la avenida 6 de marzo en la ciudad de El Alto, donde los pasajeros mencionan que pagan Bs. 2.

“Siguen cobrando Bs 2 y en tramos largos Bs 2.50”, menciona un peatón en esa urbe.

Según los acuerdos de la semana anterior entre las alcaldías y el sector del transporte, un escolar desde las 07:00 a 20:00 en la ciudad de La Paz debe pagar 2.50 y en la ciudad de El Alto, Bs. 1.50.

 

 

