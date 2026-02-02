Aumento del pasaje escolar genera molestia en Cochabamba

Molestos e indignados, así se encuentran los vecinos y padres de familia del Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba ante el reciente aumento del pasaje estudiantil, que ahora tiene un costo de Bs 2.

Según los afectados, el incremento representa un “duro golpe a la economía de las familias”, especialmente aquellas con varios hijos en edad escolar.

“Nos quitan la subvención y entendemos que los transportistas también deben subir el pasaje, pero no puede ser un aumento del 100 %”, señaló un representante de los vecinos.

Explicó que las familias con dos a tres hijos en edad escolar tendrán que erogar por día hasta 40 bolivianos, tomando en cuenta que los escolares a diario se trasladan de “ida y vuelta”.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron al director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Ever Rojas, que se realice un nuevo estudio de costos lo antes posible, con el fin de regular el valor del pasaje y evitar subidas y bajadas arbitrarias.

Además, los padres expresaron su preocupación por el estado de los vehículos y la falta de higiene, que afecta directamente a los estudiantes.

La pasada semana se acordó aplicar una escala tarifaria provisional en el que los estudiantes de secundaria y universitarios deben pagar Bs 2 de pasaje y los estudiantes de primaria Bs 1 en la ciudad.

