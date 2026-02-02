“Queremos cupos”: padres protestan en un colegio de la Virgen de Luján en Santa Cruz

“Queremos cupos”. Con esa consigna, padres de familia protestaron este lunes en puertas de la unidad educativa Rancho Nuevo, ubicada en la avenida Virgen de Luján, en la ciudad de Santa Cruz, exigiendo que se inscriba a sus hijos para el inicio del año escolar.

Los manifestantes aseguran que en el establecimiento existen cupos disponibles, pero que durante el proceso de inscripción no fueron atendidos y, pese a contar con toda la documentación requerida, se les pidió volver al inicio de clases.

Algunos padres señalaron que incluso recibieron promesas de inscripción, con la indicación de regresar en determinadas fechas para completar el trámite. Sin embargo, al retornar, se les informó que ya no había cupos.

“Lo único que queremos es que los niños estudien. Tenía toda la documentación y no me aceptaron”, expresó una madre de familia visiblemente molesta.

Los afectados indicaron además que no cuentan con otras unidades educativas cercanas a sus viviendas, por lo que solicitan que se priorice el ingreso de sus hijos en este colegio.

“Nos tienen desde las inscripciones. Nos dicen que volvamos el primer día de clases, luego el viernes, y ahora nos dicen que no hay cupos. Hay espacios, pero no nos quieren recibir”, reclamó otra madre entre lágrimas.

Durante la protesta, el director del colegio salió por algunos minutos, pero no brindó una respuesta concreta a los padres de familia, quienes permanecieron en el lugar a la espera de que sus demandas sean escuchadas.

Los padres anunciaron que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener una solución que garantice el derecho a la educación de sus hijos.

Mira la programación en Red Uno Play