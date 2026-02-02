Conrrado Moscoso arranca 2026 con victoria contundente en Estados Unidos

El raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso comenzó la temporada 2026 de manera espectacular al conquistar su primer título del año en la International Racquetball Tour (IRT).

El chuquisaqueño se impuso este domingo al estadounidense Kane Waselenchuk, considerado el mejor jugador de la historia, en la final de singles del 46th Annual Lewis Drug Pro/AM, consolidando así su presencia entre los referentes mundiales del deporte.

El torneo vio a Moscoso desplegar un nivel sobresaliente desde su ingreso directo a la segunda ronda. Superó con facilidad al local Alejandro Herrera (15-2, 15-2), luego al compatriota Jhonatan Flores (15-13, 15-8) en octavos, al estadounidense Adam Manilla (15-5, 15-2) en cuartos y a Jake Bredenbeck (15-6, 15-9) en semifinales, mostrando su dominio en cada encuentro hasta llegar a la gran final.

La final frente a Waselenchuk fue intensa, sobre todo en el primer set, que estuvo muy parejo. Sin embargo, Moscoso brilló en la segunda manga, logrando una ventaja de 10-1 y controlando el juego con su velocidad, precisión y agilidad.

“Estoy muy feliz por ganar un nuevo título. Otra final con Kane, el mejor jugador, que para mí es un ídolo, un superhéroe”, declaró Moscoso tras levantar el trofeo.

Con este logro, Moscoso amplía su palmarés a 23 títulos en el circuito profesional de la IRT, desde que ganó sus primeros campeonatos en 2019 en Cochabamba. Su campaña impecable refleja su constancia y crecimiento dentro del raquetbol internacional, consolidándolo como una figura de referencia para Bolivia y el mundo.

Actualmente, Moscoso ocupa el tercer puesto en el ranking de la IRT con 1.427 puntos, solo detrás del mexicano Andrés Acuña (1.442) y del estadounidense Waselenchuk (1.950).

