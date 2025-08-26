Conrrado Moscoso se convirtió en protagonista al ganar la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Raquetbol en China. En entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno, el deportista compartió su felicidad por el logro y la experiencia vivida durante el torneo.

“Obtener esta medalla para mi país me ha dado mucha felicidad. Durante todo el torneo, que fue de eliminación directa, no teníamos margen de error; teníamos que salir victoriosos sí o sí. Cada partido se fue poniendo más difícil hasta el último, que fue de infarto, pero supimos trabajarlo muy bien y traer la medalla de oro”, afirmó Moscoso.

El raquetbolista destacó además el orgullo de competir contra jugadores de alto nivel y escuchar el himno boliviano en el extranjero.

“Para mí es un orgullo conseguir este tipo de logros que también enorgullecen mucho al país. No hay cosa más linda que escuchar las notas del himno boliviano al poder conseguir medallas para tu país”, comentó.

Moscoso también reveló que recibió ofertas de tres países durante el ascenso de su carrera, pero siempre eligió representar a Bolivia. En cuanto a sus próximos objetivos, indicó que buscará regresar al primer lugar luego de una lesión en la rodilla y que competirá en septiembre en Estados Unidos para sumar puntos.

“Trataré de acercarme en septiembre, ya que hay una competencia en Estados Unidos, voy a tratar de sumar cada punto cada vez”, concluyó.

