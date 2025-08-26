Medios internacionales reportan que María Antonieta de las Nieves, famosa por interpretar a “La Chilindrina”, vivió momentos de preocupación para sus seguidores luego de ser hospitalizada de emergencia debido a un deterioro neurológico que afectó su salud. Según fuentes cercanas y reportes de la revista TvNotas, los médicos detectaron niveles bajos de sodio, una consecuencia directa de su estado físico y emocional.

A sus 78 años, la actriz mantiene el deseo de continuar en los escenarios, pero su entorno ha notado signos de alerta en su bienestar. La carga laboral y el estrés de los últimos meses habrían influido en este deterioro, que se hizo evidente durante una visita reciente a Perú, donde presentó dificultades para hablar con fluidez y para tragar.

El impacto emocional también ha sido significativo. La actriz ha expresado sentirse sola en ocasiones, mencionando que percibe mayor compañía de sus mascotas que de sus hijos.

“Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, comentó una fuente cercana a la comediante.

Tras recibir el alta médica, María Antonieta regresó a su hogar, acompañada de una enfermera para supervisar su estado y garantizar su seguridad. Actualmente se encuentra estable, bajo tratamiento farmacológico, y continúa recuperándose. Su hija confirmó que los niveles de sodio ya fueron normalizados y que su madre se encuentra bien:

“Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.

Cabe recordar que la actriz padece fibromialgia, un síndrome crónico que provoca dolor muscular, fatiga y dificultades de concentración, aunque ha asegurado que mantiene la condición bajo control.

