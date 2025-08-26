TEMAS DE HOY:
VIDEO: ¡Usó un pretexto para verla! Una mujer fue asesinada por su ‘ex’ tras una ruptura en Brasil

El feminicida fue arrestado y se confirmó que contaba con antecedentes por tráfico de drogas, amenazas, daños, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Ligia Portillo

26/08/2025 11:29

VIDEO: ¡Usó un pretexto para verla! Una mujer fue asesinada por su ‘ex’ tras una ruptura de 5 meses. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un brutal feminicidio sacude Brasil, un hombre que no aceptaba el fin de su relación de cinco meses citó a su expareja bajo el pretexto de devolverle un anillo, pero la cita terminó en tragedia.

Según los informes policiales, mientras caminaban por una calle solitaria, el agresor la atacó con una llave de estrangulamiento, la derribó y la apuñaló en más de nueve ocasiones.

El responsable fue arrestado y se confirmó que contaba con antecedentes por tráfico de drogas, amenazas, daños, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Las autoridades investigan los motivos del ataque y hacen un llamado a la prevención de la violencia de género, que sigue dejando víctimas en la región.

Vecinos y familiares describen a la víctima como una joven tranquila y llena de sueños, mientras que el hecho ha generado conmoción y temor en la comunidad local.

Imágenes sensibles:

 

