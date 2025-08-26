Un hecho delictivo ocurrido el pasado viernes en la zona de Valle Hermoso, Cochabamba, ha generado gran preocupación entre los vecinos. Un sujeto fue captado robando un vehículo en plena vía pública, dejando a la familia propietaria en estado de alarma.

El motorizado robado pertenece a la señora Alicia Guarayo Aira, madre de cuatro hijos pequeños, y representa no solo un medio de transporte sino también su sustento laboral.

Según relató Verónica Arévalo, hija de la víctima, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:58 p.m.: "Yo estaba realizando un trabajo cerca del lugar y cada tanto miraba si el vehículo seguía allí. Cuando terminé, quise regresar y ya no estaba. Me desesperé. Fui rápidamente a Diprove a hacer la denuncia y luego recibimos el video que muestra cómo el delincuente se lleva el auto".

La familia ha señalado que, tras el robo, el vehículo fue avistado cargando gas en un surtidor de Colcapirhua, aunque aún no han podido acceder a las cámaras de seguridad para identificar al autor. Verónica indicó que están trabajando con el oficial, a cargo del caso, y que los videos del surtidor podrían ser clave para dar con el vehículo y el delincuente.

¡Por favor devuélvanos el auto! Una familia le ruega a un ladrón que le devuelva su único sustento. Foto: Red Uno

"No cargaron más gas, lo que indica que el vehículo podría estar escondido. Tiene detalles únicos, como dos abolladuras detrás de la puerta del conductor. Es un Toyota Corolla del 94, automático, con conexión a gas y a gasolina. La placa es 2161 AZK y el maletero se abre fácilmente", indicó.

Verónica también expresó la profunda afectación emocional de la familia: "Mi mamá está bastante deprimida, no pudo asistir hoy ni ayer. Este vehículo era el de mi padre, que falleció hace cuatro años por Covid-19, y nos hace mucha falta. Vamos a repartir volantes por los pueblos para intentar recuperarlo".

La familia pide la colaboración de la ciudadanía: cualquier información sobre el paradero del vehículo o del delincuente puede ser comunicada directamente a ellos.

"Este vehículo es nuestro sustento diario, nuestra herramienta de trabajo. Cada día que pasa sin él, nuestra familia se ve más afectada", concluyó Verónica, con un llamado desesperado a la solidaridad de los vecinos.

Mira la programación en Red Uno Play