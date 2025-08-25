TEMAS DE HOY:
robo auto Graderías colapsadas en Ch’utillos Alcaldía de Santa Cruz

8ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

VIDEO: Así se robaron auto en Valle Hermoso y causó indignación en vecinos

Un delincuente hizo de las suyas, en segundos se llevó un vehículo.

Ligia Portillo

25/08/2025 10:44

VIDEO: Así se robaron auto en Valle Hermoso y causó indignación en vecinos. Foto. Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho delictivo ha generado preocupación entre los vecinos de Valle Hermoso de Cochabamba, luego de que un sujeto fuera captado robando un vehículo en plena vía pública.

Las imágenes, enviadas a nuestro medio por testigos del hecho, muestran cómo el delincuente se acerca al vehículo que se encontraba estacionado en la calle Polonia. En cuestión de minutos, logró abrir la puerta sin dificultad y se lleva el automóvil, dejando a los propietarios y transeúntes en estado de alarma.

El dueño del vehículo hace un llamado a las autoridades policiales para que se investigue el caso y se dé con el paradero del responsable, mientras la comunidad expresa su preocupación por la seguridad en la zona.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos extremar precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la policía local.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD