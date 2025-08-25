Un hecho delictivo ha generado preocupación entre los vecinos de Valle Hermoso de Cochabamba, luego de que un sujeto fuera captado robando un vehículo en plena vía pública.

Las imágenes, enviadas a nuestro medio por testigos del hecho, muestran cómo el delincuente se acerca al vehículo que se encontraba estacionado en la calle Polonia. En cuestión de minutos, logró abrir la puerta sin dificultad y se lleva el automóvil, dejando a los propietarios y transeúntes en estado de alarma.

El dueño del vehículo hace un llamado a las autoridades policiales para que se investigue el caso y se dé con el paradero del responsable, mientras la comunidad expresa su preocupación por la seguridad en la zona.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos extremar precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la policía local.

Mira la programación en Red Uno Play