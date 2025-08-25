TEMAS DE HOY:
Policial

Trágico: Hallan cuerpo sin vida de una mujer en la avenida 6 de Agosto de Cochabamba

Según informes preliminares, una persona fue detenida con fines investigativos.

Ligia Portillo

25/08/2025 10:21

Trágico hallazgo en la avenida 6 de Agosto, una mujer estaba sin vida. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Este domingo 24 de agosto, un hecho que conmocionó a transeúntes y vecinos se registró en la avenida 6 de Agosto y el circuito Bolivia, donde fue hallada sin vida una mujer.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones.

Según informes preliminares, una persona fue detenida con fines investigativos mientras las autoridades buscan esclarecer si la mujer se lanzó por su propia voluntad o si fue víctima de un acto violento. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia correspondiente, que determinará las causas exactas de la muerte.

La Policía continúa con las investigaciones en busca de esclarecer este trágico hecho que ha dejado en alerta a la comunidad.

 

