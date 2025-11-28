¿Fantasmas? Influencer asegura que una "presencia" le quitó el teléfono en una casa embrujada

Una joven influencer de redes sociales capturó la atención de miles de usuarios al documentar una supuesta experiencia paranormal que vivió tras hospedarse en una casa que, según ella, estaba embrujada. El escalofriante relato y las supuestas pruebas grabadas han dividido a la comunidad de TikTok.

El secreto bajo la escalera

La primera señal de alerta la dio el perrito de la joven, Sydney (@syd.lane2001). Según su testimonio, la mascota se detenía constantemente en la mitad de la escalera, mostrando un rechazo inusual a subir, un comportamiento que alertó a Sydney sobre una posible anomalía.

Al inspeccionar la zona, Sydney descubrió una puerta oculta debajo de las escaleras. Notó que la luz interior estaba encendida y que se escuchaban ruidos extraños, pero la puerta se encontraba firmemente cerrada con llave, informa el portal Notigram.

Impulsada por la curiosidad, Sydney tuvo una idea arriesgada: deslizar su celular por debajo de la puerta con la cámara encendida para filmar el interior. En el primer intento, solo grabó un cuarto vacío, pero el segundo intento desató el pánico: su teléfono fue jalado bruscamente hacia el interior de la habitación sellada.

El teléfono recuperado y la evidencia grabada

Desesperada, la joven contactó al propietario, quien envió un cerrajero para abrir la puerta. Tras la intervención, el celular fue recuperado tirado al fondo de unas escaleras interiores dentro del cuarto oculto.

El verdadero escalofrío llegó al revisar la grabación del dispositivo recuperado. Las imágenes mostraron cómo el celular fue arrastrado lentamente antes de caer por los escalones. Segundos después, la cámara se orientó de forma anormal, sugiriendo que el aparato había sido manipulado por una presencia invisible que no era visible en la lente.

Actividad paranormal continúa

La actividad anómala no cesó. Sydney afirmó haber sentido constantemente que "alguien la seguía" durante el resto de su estancia y capturó más supuestas pruebas, incluyendo:

Una sombra fugaz en las escaleras.

Un movimiento inexplicable en una de las cortinas del segundo piso.

El momento más impactante después del celular: la correa de su perrito fue alzada y dejada caer por los aires, sin que ninguna persona estuviera cerca.

El caso de Sydney ha polarizado a los usuarios: mientras una gran parte defiende la autenticidad de los videos, otros mantienen el escepticismo, argumentando que se trata de montajes o ediciones elaboradas. No obstante, la historia de la casa oculta y el celular raptado se ha asegurado un lugar destacado en las historias de terror virales de la red.

Vea el video:

