Un tiburón ataca a dos jóvenes en Australia: una mujer muere y un hombre lucha por su vida

Un trágico ataque de tiburón sacudió la costa este de Australia. Una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido después de que ambos fueran atacados mientras nadaban al amanecer en el Parque Nacional Crowdy Bay, a unos 360 kilómetros al norte de Sídney, confirmó la Policía.

El ataque ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, cuando los dos jóvenes —ambos de unos 20 años y que se conocían entre sí— se encontraban nadando en la playa de Kylies. Un tiburón toro de gran tamaño los mordió sin previo aviso, informó el gobierno estatal tras el análisis de expertos.

Un transeúnte intervino de inmediato y aplicó un torniquete improvisado a la pierna del hombre herido, acción que —según el paramédico Josh Smyth— probablemente le salvó la vida. Aun así, la mujer no logró sobrevivir y falleció en la playa antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El joven fue evacuado en helicóptero y permanece en estado grave pero estable.

Las playas de la zona fueron cerradas de manera indefinida, mientras las autoridades desplegaron cinco líneas de tambor —anzuelos cebados flotantes utilizados para capturar tiburones peligrosos— frente a la playa Kylies.

El ataque a dos personas por el mismo tiburón es un hecho “extremadamente raro”, explicó Gavin Naylor, director del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones. Casos similares han ocurrido, pero son excepcionales.

La identidad de las víctimas no fue revelada, aunque medios locales reportan que se trataría de turistas europeos.

