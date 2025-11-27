Aprehenden a sujetos que cortaron el rostro a un estudiante en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió este jueves a cinco sujetos presuntamente involucrados en la violenta agresión contra un estudiante, quien fue herido con un arma blanca en el rostro durante un asalto ocurrido en Santa Cruz de la Sierra. La víctima, durante el reconocimiento realizado a las 10:00 de hoy, identificó a dos de los detenidos como autores directos del ataque.

“El joven pudo reconocer a dos de los cinco aprehendidos y confirmó que fueron ellos quienes lo golpearon y le causaron el corte en el rostro”, informó el abogado de la familia, Franklin Torrez. De acuerdo con el jurista, los sospechosos serán presentados ante un juez cautelar en las próximas horas.

La parte acusadora anunció que solicitará la detención preventiva para los implicados en el Centro de Rehabilitación Palmasola, respaldándose en pruebas como el informe médico forense y las grabaciones de cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el hecho. “En las imágenes se observa a las personas que hoy están aprehendidas cometiendo la agresión”, afirmó Torrez.

Inicialmente, el caso fue denunciado por tentativa de homicidio, pero la Fiscalía amplió la investigación a robo agravado, debido a la forma en la que los agresores sustrajeron el teléfono de la víctima. Además, se añadieron los delitos de lesiones graves y gravísimas, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, por la participación de cinco individuos.

A pesar de los avances, aún hay personas que no han sido capturadas. “Uno de los involucrados, de sobrenombre ‘Tambo’, continúa prófugo y está siendo buscado por la Policía”, señaló el abogado.

