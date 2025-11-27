Encuentran sin vida a Yarlin, la joven desaparecida hace una semana en El Alto

Tras siete días de búsqueda, la Policía encontró el cuerpo de Yarlin Zulma Flores, una joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida desde el 20 de noviembre. Su desaparición ocurrió después de una discusión con su madre y su pareja, antes de salir de su vivienda ubicada en la avenida Cívica.

Durante los operativos, los rastrillajes condujeron a la zona del mirador Villa Exaltación, donde los investigadores hallaron la ropa de Yarlin y su carnet esparcidos cerca de un barranco. Este hallazgo encendió las alarmas y enfocó la búsqueda en la zona.

El cuerpo fue encontrado este jueves en la parte baja del barranco. La Policía aún no brindó un informe oficial sobre la causa de la muerte, a la espera de pericias forenses y declaraciones ampliadas.

La familia de Yarlin denunció falta de apoyo policial en los primeros días de búsqueda y aseguró haber sufrido malos tratos durante las diligencias iniciales. Además, su pareja fue aprehendida para prestar declaraciones, al ser la última persona que tuvo contacto con ella antes de su desaparición.

