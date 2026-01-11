Hijo de Luis Arce recupera la libertad en Brasil después de seis días de detención

El Supremo Tribunal de Brasil (STF) decidió otorgar la libertad a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, quien fue detenido el pasado 30 de diciembre de 2025 en Brasilia tras una alerta de Interpol por presuntos cargos de violencia doméstica.

La orden de liberación fue emitida el domingo 4 de enero por el ministro Edson Fachin, quien ejerce funciones de forma interina durante el receso judicial. Posteriormente, la solicitud de liberación fue enviada a la Policía Federal y a Interpol, formalizándose el proceso el lunes 5 de enero.

Según medios internacionales, Arce Mosqueira permaneció menos de seis días en prisión preventiva en Brasilia. En Bolivia, el año pasado, la jueza Vivian Balcázar también había ordenado su libertad, estableciendo medidas cautelares, entre ellas la obligación de recibir terapia psicológica.

Las autoridades brasileñas confirmaron que la liberación se realizó conforme a la normativa vigente y que el proceso continuará bajo seguimiento judicial, sin que se reporten nuevos incidentes.

