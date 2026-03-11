Cívicos esperan propuestas y no guerra sucia en debate a la Gobernación cruceña

A horas del debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, desde el Comité Cívico pro Santa Cruz pidieron que el encuentro se centre en propuestas concretas y no en ataques entre las fuerzas políticas.

El debate entre los once candidatos a la Gobernación de Santa Cruz ha generado expectativa en la ciudadanía, a la espera de que los postulantes presenten propuestas en torno a los ejes temáticos establecidos por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED).

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz, su presidente Stello Cochamanidis señaló que esperan que los candidatos utilicen adecuadamente el tiempo asignado durante el debate para demostrar que sus propuestas son claras, coherentes y realizables.

“Todos necesitamos escuchar a cada uno de los candidatos, cuáles son sus propuestas, pero en definitiva lo que necesitamos los ciudadanos es menos guerra sucia entre las fuerzas políticas y más propuestas, para que al final el ciudadano pueda escoger el 22 de marzo al candidato que le convenza”, declaró Cochamanidis.

El debate se realizará este miércoles a partir de las 21:00 y contará con la participación de los once postulantes que buscan liderar la Gobernación cruceña.

De acuerdo con la organización del TED, los candidatos fueron divididos en dos bloques debido a la cantidad de participantes y cada uno tendrá un tiempo limitado para exponer sus propuestas ante la población.

