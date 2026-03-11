¿Quién ocuparía el lugar de Irán en el Mundial 2026? Estas selecciones aparecen como favoritas

La posible baja de la Selección de fútbol de Irán del Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado incertidumbre en el fútbol asiático y abrió el debate sobre qué selección podría ocupar ese lugar en caso de confirmarse su retiro.

Aunque la decisión todavía no ha sido oficializada ante la FIFA, el escenario ya provoca especulaciones dentro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Entre las selecciones que podrían beneficiarse aparecen la Selección de fútbol de Irak y la Selección de fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

¿Por qué Irán podría quedar fuera del Mundial?

La incertidumbre comenzó luego de que autoridades deportivas iraníes mencionaran la posibilidad de retirar al equipo nacional del torneo.

Si bien todavía no existe una comunicación oficial ante la FIFA, el escenario abrió un debate sobre cómo se cubriría el cupo en caso de confirmarse la baja.

Según el reglamento del torneo —en el apartado 6.7—, si una federación clasificada decide retirarse o es excluida de la competición, la FIFA tiene la potestad de determinar el mecanismo para reemplazarla.

Esto significa que el organismo rector del fútbol mundial no está obligado a otorgar automáticamente el cupo al siguiente equipo del ranking o de las eliminatorias, sino que puede evaluar diferentes alternativas para mantener el equilibrio competitivo del torneo.

Cabe recordar que el Mundial 2026 tendrá un formato ampliado de 48 selecciones, con 8,5 cupos asignados a Asia.

Irak, el principal candidato

En caso de confirmarse la baja de Irán y de mantenerse el cupo para Asia, la Selección de fútbol de Irak aparece como la principal candidata a beneficiarse.

El equipo iraquí aseguró recientemente su derecho a disputar un repechaje internacional, programado para el 31 de marzo en Monterrey, México.

En ese encuentro debía enfrentar al ganador del duelo entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Surinam.

Si la FIFA decide mantener el número de plazas asiáticas y asignar directamente el cupo vacante, Irak podría clasificar directamente al Mundial sin disputar ese repechaje.

Emiratos Árabes Unidos también podría beneficiarse

La segunda selección que podría verse favorecida es la Selección de fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

El equipo emiratí quedó eliminado ante Irak en el play-off asiático, pero una eventual modificación del cuadro clasificatorio podría abrirle una nueva oportunidad.

En ese caso, Emiratos Árabes Unidos podría ocupar el lugar que dejaría Irak en la repesca internacional, lo que le permitiría seguir en carrera por un cupo al Mundial.

Por ahora, todo dependerá de la decisión oficial que adopte la FIFA en caso de confirmarse la retirada de Irán, una situación que podría modificar el mapa de clasificación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

