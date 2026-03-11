Escuchar esta nota
La retirada de Irán del Mundial 2026 anunciada este miércoles por su ministro de Deportes, aún no oficial ante la FIFA, abre la expectativa de otra selección asiática, la iraquí, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, pero no le asegura una plaza, ya que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.
El apartado 6.7 de este reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".
En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática.
Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.
"Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos", dijo este miércvoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.
“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, agregó. EFE
