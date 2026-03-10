El sueño de Lampe: Retirarse clasificando con Bolivia al Mundial

En un contacto cargado de sentimiento con los medios de comunicación antes de los entrenamiento de la selección boliviana, Carlos Lampe abrió su corazón sobre lo que significaría para él y para Bolivia alcanzar la clasificación mundialista. El "Gigante" no ocultó su deseo de poner punto final a su trayectoria en la selección nacional alcanzando la gloria máxima, un objetivo que se ha vuelto una constante en sus pensamientos diarios.

“Imagínate si vamos al Mundial, ¿cómo no voy a querer cerrar mi carrera en la selección jugando un Mundial? Yo creo que eso sería algo magnífico para mí. Cerrar una etapa así, retirarse ahí arriba, sería lo más hermoso”, expresó el portero, dejando claro que ve en esta posibilidad el cierre perfecto para una década defendiendo el arco boliviano.

Lampe, quien es el jugador de mayor experiencia en el actual proceso, reflexionó sobre el peso histórico que carga esta generación tras 32 años de ausencias mundialistas y la falta de oportunidades en instancias de repechaje.

“Yo duermo todos los días pensando en ese objetivo. No sabemos si los más jovencitos, como Jesús Maraude, lo van a volver a vivir. Han pasado tantas generaciones en estos 32 años que no tuvieron la posibilidad y yo quiero que esto sea posible para todos”, afirmó con contundencia.

Con la mirada puesta en el repechaje, el portero cruceño reafirmó que su compromiso es total para que Bolivia vuelva a los primeros planos del fútbol internacional, permitiéndole así una despedida legendaria bajo los tres palos.

