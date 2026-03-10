Activan alerta migratoria contra la madre acusada de intento de infanticidio en El Alto

El Ministerio Público anunció la activación de una alerta migratoria para dar con el paradero de la madre acusada del presunto intento de infanticidio contra sus tres hijos en la ciudad de El Alto.

La coordinadora de la Fiscalía en El Alto, Fabiola Pinto, informó que la medida forma parte de las acciones destinadas a asegurar la presencia de la principal sospechosa dentro del proceso investigativo.

Según explicó la autoridad, la Fiscalía también solicitó información a empresas telefónicas para la georreferenciación y geolocalización de la mujer, quien hasta el momento no ha sido ubicada.

“Se están activando todos los mecanismos correspondientes para asegurar la presencia de la progenitora y que pueda ser sometida a las medidas cautelares que correspondan”, señaló Pinto.

Investigación por tentativa de infanticidio

El caso es investigado por el delito de tentativa de infanticidio, luego de que se estableciera que los tres menores habrían ingerido sustancias fosforadas y presentaban cortes en las muñecas, lesiones que comprometieron tejidos funcionales.

De acuerdo con los informes médicos obtenidos por la Fiscalía, los menores presentan más de 40 días de incapacidad, mientras que el niño de 11 años permanece en estado grave en terapia intensiva.

Posible cómplice

Las investigaciones también permitieron identificar a un posible cómplice o coautor en el hecho, según los primeros indicios recabados por el Ministerio Público.

Pinto explicó que el objetivo es ubicar a la sospechosa y ponerla a disposición de la justicia, para que responda por el delito que se investiga.

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo en la ciudad de El Alto, y fue evitado gracias a la intervención oportuna de vecinos y familiares, quienes auxiliaron a los menores y permitieron que recibieran atención médica.

Mira la programación en Red Uno Play