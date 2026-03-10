Un operativo en la frontera terminó con la detención de dos menores de 15 años que transportaban un vehículo robado rumbo a Bolivia.

El hecho ocurrió en el sector Pisiga Choque, cerca del paso fronterizo con Bolivia, donde militares chilenos detectaron un automóvil que circulaba con las luces apagadas y la placa doblada, además de desplazarse en sentido contrario al tránsito.

Persecución y vuelco del vehículo

Al intentar detener el motorizado, el conductor aceleró y huyó por la ruta Ruta A‑277, lo que desató una breve persecución.

Durante la fuga, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando, situación que permitió a los uniformados interceptar el automóvil y detener a sus dos ocupantes.

Tras la revisión correspondiente, se confirmó que el vehículo tenía matrícula chilena y había sido reportado como robado en Iquique.

Menores quedaron bajo resguardo

Debido a que ambos detenidos son menores de edad y extranjeros sin residencia en Chile, las autoridades decidieron trasladarlos a una residencia del Servicio de Protección a la Niñez, donde permanecerán bajo supervisión mientras avanzan las investigaciones.

Un problema recurrente en la frontera

El tráfico de vehículos robados hacia Bolivia es un problema que preocupa a las autoridades fronterizas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, cada año alrededor de 120.000 vehículos ingresan de forma irregular al país desde Chile, muchos de ellos a través de pasos fronterizos no autorizados.

