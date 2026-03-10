Vecinos piden sanción para dueños de perros tras ataque mortal en Sacaba, Cochabamba

Vecinos de la urbanización Consorcio Maderero, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, denunciaron que dos perros de raza atacaron a otro can y le provocaron la muerte.

Los pobladores piden la intervención de la Unidad de Zoonosis de la Alcaldía y de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), además de sanciones para los propietarios de los animales.

Según el relato del dueño del can fallecido, el hecho ocurrió cuando su mascota se encontraba dentro del garaje de su vivienda. En ese momento, los perros del domicilio de enfrente lograron alcanzarlo y lo mordieron en una de sus patas, provocándole heridas graves.

“El perrito sacó la patita por el garaje y los perros del frente lo mordieron. Le causaron lesiones gravísimas y murió desangrado”, contó el propietario, quien lamentó la pérdida de su mascota.

El afectado aseguró que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en ese domicilio. Indicó que anteriormente ya presentó una denuncia ante Zoonosis de Sacaba, pero que los propietarios de los animales no habrían tomado medidas.

“Ya estaban notificados, pero no hicieron caso. Me da pena y rabia porque mi perrito era único y cuidaba la casa”, expresó.

Los vecinos del sector expresaron su preocupación por el riesgo que representan estos perros para las personas y otras mascotas, ya que aseguran que con frecuencia se encuentran sueltos en la calle.

“Es la segunda vez que pasa algo así. No puede ser que perros peligrosos estén caminando y poniendo en riesgo a niños, adultos mayores y otros animalitos”, señaló uno de los pobladores.

Por su parte, la activista animalista Vivían Sánchez, fundadora del refugio Una Mano, Una Patita, indicó que el ataque habría sido protagonizado por un perro de raza San Bernardo y otro Pastor Alemán. Además, responsabilizó a los dueños por la forma en que son criados los animales.

“Esto es culpa de los dueños irresponsables. Los animales no actúan así porque quieran, sino por la forma en que los manejan. Se deben tomar medidas para evitar nuevos ataques”, afirmó.

La activista anunció que se sumará a la denuncia para que las autoridades investiguen el caso y se apliquen sanciones. Los vecinos exigen que Zoonosis y Pofoma intervengan para evitar que se repitan este tipo de hechos, ya que aseguran que anteriormente otros perros del barrio también habrían sido atacados.



