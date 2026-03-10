Lo que parecía un momento más dentro del partido terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada.

Mientras se disputaba el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, las cámaras enfocaron a una joven en la tribuna que utilizaba un puntero láser dirigido hacia el campo de juego, una práctica considerada peligrosa y antideportiva.

El instante fue captado “infraganti” por la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al comportamiento de la aficionada.

Un gesto que generó polémica

El uso de punteros láser en eventos deportivos está prohibido en muchos estadios, ya que puede distraer o afectar la visión de los jugadores, especialmente en momentos clave del partido.

Tras la difusión del video, las imágenes se multiplicaron en plataformas digitales, generando debate entre los aficionados sobre el comportamiento en las tribunas y el respeto durante los espectáculos deportivos.

En cuestión de horas, el clip se convirtió en uno de los momentos virales del encuentro, dejando claro que, en tiempos de redes sociales, cualquier acción puede quedar registrada por una cámara.

La mujer fue identificada y recibió una sanción que le impedirá asistir a los estadios entre uno y dos años.

