Se creía intocable: la cámara la delató usando un puntero láser en pleno partido

Durante un partido de fútbol, una joven fue captada desde las tribunas apuntando con un puntero láser hacia el campo de juego. Las cámaras del estadio registraron el momento exacto y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Silvia Sanchez

10/03/2026 9:17

La cámara la delató usando un puntero láser contra un arquero. Foto X.
Mundo

Lo que parecía un momento más dentro del partido terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada.

Mientras se disputaba el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, las cámaras enfocaron a una joven en la tribuna que utilizaba un puntero láser dirigido hacia el campo de juego, una práctica considerada peligrosa y antideportiva.

El instante fue captado “infraganti” por la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al comportamiento de la aficionada.

 

 

Un gesto que generó polémica

El uso de punteros láser en eventos deportivos está prohibido en muchos estadios, ya que puede distraer o afectar la visión de los jugadores, especialmente en momentos clave del partido.

Tras la difusión del video, las imágenes se multiplicaron en plataformas digitales, generando debate entre los aficionados sobre el comportamiento en las tribunas y el respeto durante los espectáculos deportivos.

En cuestión de horas, el clip se convirtió en uno de los momentos virales del encuentro, dejando claro que, en tiempos de redes sociales, cualquier acción puede quedar registrada por una cámara.

La mujer fue identificada y recibió una sanción que le impedirá asistir a los estadios entre uno y dos años.

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

