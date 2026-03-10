Así es el reto en La Gran Batalla - Duelo de Voces: cantar, convencer y sobrevivir a los duelos

La competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces ya comenzó y promete una temporada llena de emoción, talento y momentos decisivos sobre el escenario.

El reality musical, que se transmite por Red Uno y sus plataformas digitales, presenta un formato dinámico en el que los participantes deberán superar distintas etapas para mantenerse en carrera y acercarse al objetivo final: convertirse en la próxima gran voz del país.

Primera ronda: casting en vivo

La competencia inicia con 40 participantes, quienes subirán al escenario para realizar un casting en vivo frente al jurado y el público.

En esta etapa, cada concursante tendrá la oportunidad de demostrar su talento vocal y sorprender con su interpretación para lograr avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Las presentaciones serán decisivas, ya que solo los mejores podrán continuar en el programa.

El desafío de las 16 sillas

El siguiente nivel consiste en lograr un lugar dentro de las 16 sillas de preseleccionados, que representan a los participantes que continúan avanzando en la competencia.

Conseguir una de estas sillas será el primer gran objetivo para los concursantes, ya que solo quienes logren ocupar uno de esos lugares seguirán en la batalla musical.

El Duelo de Voces

Una vez que las 16 sillas estén completas, el resto de participantes aún podrá luchar por un espacio dentro de la competencia.

Para lograrlo deberán enfrentarse en el Duelo de Voces, una etapa en la que los artistas competirán directamente para intentar quedarse con uno de los puestos en el escenario.

Presentaciones en vivo y mucha emoción

Cada noche, los participantes realizarán presentaciones en vivo, donde buscarán cautivar tanto al jurado como al público.

Con el talento, la emoción y los nervios a flor de piel, cada actuación puede cambiar el rumbo de la competencia.

La batalla ya comenzó y el escenario está listo para descubrir nuevas historias, nuevas voces y nuevos talentos.

