¡Ya empezó La Gran Batalla - Duelo de Voces! El reality musical está EN VIVO por Red Uno

Talento boliviano, producción nacional y emociones al máximo. El nuevo reality musical ya está al aire y busca descubrir a la próxima gran voz del país.
09/03/2026 20:51
Escuchar esta nota
Las luces del escenario están encendidas, los micrófonos listos y el talento boliviano ya está brillando. La Gran Batalla: Duelo de Voces ya comenzó y se transmite en vivo por Red Uno y sus plataformas digitales.
El esperado reality musical arrancó esta noche con una producción nacional de gran nivel, donde voces de distintas regiones del país suben al escenario para demostrar que tienen lo necesario para conquistar al público y a los jueces.
Pero esta competencia no es un concurso cualquiera.
Aquí no se trata de imitaciones ni retos virales.
Aquí gana el talento real.
Una batalla de voces que ya comenzó
Desde el primer programa, los participantes están mostrando interpretaciones llenas de emoción, potencia y estilo, en una competencia donde cada presentación puede cambiar el destino de los concursantes.
En este escenario cada nota cuenta, cada interpretación es decisiva y solo las mejores voces seguirán avanzando.
Un jurado que evaluará cada detalle
Las presentaciones están bajo la mirada crítica de un jurado con amplia trayectoria musical:
Alenir Echeverría
Diego Ríos
Marco Veizaga
Tito Larenti
Ellos tienen la tarea de analizar cada interpretación y decidir quién merece seguir en la competencia.
Mentores que impulsarán nuevas estrellas
Detrás de cada participante también hay un equipo de mentores que acompaña su crecimiento artístico:
Vanesa Añez
Lilibeth Temo
Maisa Roca
David Dionich
Ellos trabajan con los concursantes en interpretación, estilo y presencia escénica, ayudándolos a preparar presentaciones que conquisten al público.
Una producción hecha en Bolivia
La producción de La Gran Batalla apuesta por talento local y una puesta en escena moderna, mostrando el potencial artístico del país en un formato que combina música, emoción y espectáculo.
Mientras el show avanza, miles de espectadores ya siguen cada momento en televisión y también en las redes sociales y plataformas digitales de Red Uno, donde el público puede comentar y reaccionar en tiempo real.
Y mientras las voces siguen subiendo al escenario, la gran pregunta comienza a tomar forma:
¿Quién se convertirá en la próxima gran voz de Bolivia?
La batalla ya empezó… y recién comienza.
