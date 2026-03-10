Rumbo a las urnas: TED y fuerzas políticas sellan acuerdo para los debates electorales

El calendario electoral entra en su fase decisiva con la preparación logística de los debates oficiales por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED). En una sesión clave, nueve delegados de distintas fuerzas políticas socializaron el protocolo que regirá estos encuentros democráticos.

Luis Fernando Roca, delegado de Demócratas, destacó que la convocatoria permitió establecer criterios claros sobre la coordinación y metodología del evento. Por su parte, los representantes enfatizaron que este ejercicio es vital para que la ciudadanía conozca de primera mano las propuestas de cada candidato.

"Es importante el tema de debates para que nuestra propuesta, tanto para Gobernación como para municipios, llegue a toda la ciudadanía", señaló uno de los delegados presentes.

En esa misma línea, Winden León, de NGP, subrayó que el objetivo es que los electores identifiquen las mejores opciones antes de votar.

José Carrasco, delegado del PDC, calificó el debate como un espacio necesario tanto para los aspirantes como para la población en general. "Queremos dar a conocer todo nuestro plan de gobierno y debatir con los otros candidatos", afirmó el representante partidario.

Finalmente, las organizaciones políticas resaltaron la apertura del TED para alcanzar un consenso sobre los ejes temáticos que se tratarán el próximo 11 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play