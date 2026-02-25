“No podemos estar en manos de cualquiera”: Chung apuesta por la formación técnica de micreros

En el marco de su campaña para las elecciones subnacionales, el candidato Soo Hyun Chung realizó un recorrido por los mercados locales para socializar su plan acerca del tema transporte. Durante el encuentro, enfatizó que la solución al caos vehicular de Santa Cruz comienza por una reforma profunda en la educación vial de toda la ciudadanía.

Chung fue contundente al señalar que el manejo de transporte público requiere de una formación profesional rigurosa y no solo de la tenencia de una licencia.

"No puede estar en manos de cualquiera la vida de más de 20 personas que están en el micro ni para los peatones", afirmó el candidato ante los vecinos.

La propuesta también contempla la formación de los ciudadanos desde una edad temprana para generar un cambio cultural sostenible en las calles. El candidato aseguró que es fundamental enseñar a los niños el respeto por los pasos de cebra y evitar que los peatones crucen de forma imprudente en medio de las vías.

Finalmente, el aspirante aclaró que su gestión buscará la conciliación y el trabajo estratégico con el gremio del volante en lugar de la confrontación.

"Para transporte tenemos varias propuestas para beneficiar, no queremos satanizar a los transportistas; hay que trabajar junto a ellos para mejorar el transporte", concluyó.

