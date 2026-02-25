¿Por qué está aprehendido Jhonny Fernández? Conozca todos los detalles

El burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se encuentra actualmente aprehendido tras ser vinculado a graves irregularidades en proyectos de pavimentación. El Ministerio Público investiga anomalías detectadas en el Plan Tres Mil, donde se habrían certificado obras que nunca se concluyeron.

¿De qué trata el caso pavimento?

El denominado Caso Pavimento estalló tras denunciarse la existencia de seis contratos con tramos pagados, pero no ejecutados. Las mediciones indican faltantes de 150, 200 y 300 metros de asfalto, sumando un daño económico que supera los 6 millones de bolivianos.

La denuncia formal fue presentada por el exconcejal y candidato a alcalde Manuel ‘Mamen’ Saavedra, basándose en un informe de la Contraloría. Este documento oficial puso bajo la lupa un total de 16 proyectos de pavimentación que presentaban inconsistencias técnicas y financieras.

Sobre la situación judicial, Manuel Saavedra declaró: “Es importante que el alcalde vaya finalmente ante la justicia, se siente y dé explicaciones por una de las tantas barbaridades que le han hecho a esta ciudad”.

Sus palabras reflejan la indignación de la parte querellante ante proyectos que figuraban como concluidos sin estarlo.

Por su parte, la administración municipal ha negado rotundamente todas las acusaciones, calificándolas como un ataque sin fundamentos. Desde la Alcaldía insisten en que los procedimientos administrativos se cumplieron bajo la normativa vigente.

El alcalde Jhonny Fernández se defendió antes de su aprehensión afirmando: “Es un interés político, las obras están ahí; la fiscal ha ido con nosotros y están las obras. Es una gran mentira, así no se ganan votos”.

Según el burgomaestre, la financiación de los proyectos garantiza su ejecución total.

¿De qué delitos se le acusa?

La investigación se centra en los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Además del alcalde, el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, figura como uno de los principales investigados en el proceso.

El momento de la detención fue tenso, ocurriendo dentro de las instalaciones de la División de Lucha Contra la Corrupción (DELCC). Tras conocer la orden de la fiscal Milenka Roda, Fernández sufrió una descompensación de salud y requirió asistencia médica inmediata en el lugar.

Actualmente, el alcalde permanece en la clínica privada donde se encuentra internado. Mientras que la defensa municipal ha solicitado formalmente que se cite a declarar a los representantes de las más de 30 empresas constructoras involucradas.

