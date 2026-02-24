¿Fin de la Ley Avelino Siñani? Gobierno impulsa nueva ley educativa adaptada a la era digital

El próximo 26 de febrero comenzarán las mesas técnicas que trabajarán en la redacción de una nueva ley educativa, la cual reemplazará a la vigente Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, promulgada en 2010.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, quien explicó que el objetivo es construir una norma consensuada que responda a los desafíos de la tecnología digital y el mundo actual.

Diseño consensuado

Las mesas estarán conformadas por maestros, universidades, colegios privados y representantes de la Conferencia Episcopal de Educación, entre otros actores vinculados al ámbito educativo.

“Hemos diseñado una ruta crítica para elaborar la nueva ley de educación y el nuevo diseño curricular. Este 26 de febrero iniciamos el trabajo orientado a construir, de manera consensuada, el proyecto de ley y los lineamientos básicos del nuevo currículo”, informó la autoridad.

Según Pimentel, la reforma apunta a superar una visión “centrada en el pasado” y proyectar a los estudiantes hacia los desafíos del futuro.

Cambio de la norma

La autoridad aseguró que la intención es modificar integralmente la legislación actual.

“Vamos a cambiar toda la ley. Queremos una norma que ubique a la educación boliviana frente a los desafíos del desarrollo tecnológico”, afirmó.

Desde el inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz se anunció la intención de reformar la normativa vigente. La actual ley fue cuestionada por sectores del magisterio, que la calificaron como anticientífica e improvisada.

Equipamiento y presupuesto

Uno de los principales retos será mejorar las condiciones tecnológicas en las unidades educativas públicas.

Pimentel reconoció que actualmente no existen las condiciones óptimas para generalizar el uso de herramientas digitales en el aula. Sin embargo, aseguró que se están canalizando inversiones para mejorar la infraestructura y equipamiento.

Además del componente tecnológico, la reforma contempla cambios en la metodología, evaluación, contenidos y gestión educativa.

Según datos oficiales, Bolivia invierte aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, uno de los porcentajes más altos de la región.

La construcción de la nueva ley marcará el inicio de un proceso que busca redefinir el rumbo educativo del país en la era digital.

