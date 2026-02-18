¿Eres bachiller? Conoce cómo acceder al programa Becas Futuro: revisar los requisitos

El programa representa una nueva oportunidad para que cientos de bachilleres accedan a educación superior y construyan un mejor porvenir.
18/02/2026 17:03
Con el objetivo de impulsar la formación profesional de jóvenes bolivianos, la Gobernación, en alianza con universidades privadas de Santa Cruz, lanzó oficialmente el programa “Becas Futuro”, una iniciativa destinada a bachilleres que buscan continuar sus estudios superiores.
El programa nace bajo la premisa de que la educación es la base del éxito y una herramienta clave para el desarrollo personal y regional. A través de esta convocatoria, se pretende brindar apoyo académico a jóvenes con deseos de superación y liderazgo.
Las autoridades informaron que podrán postular quienes cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 30 años, residir en Bolivia, contar con título de bachiller y un promedio igual o superior a 70 puntos.
La fecha límite para la postulación es el 20 de febrero de 2026.
Ingresa al link para rellenar el formulario: https://creandofuturo.santacruz.gob.bo/
