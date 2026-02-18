TEMAS DE HOY:
Educación

¿Eres bachiller? Conoce cómo acceder al programa Becas Futuro: revisar los requisitos

El programa representa una nueva oportunidad para que cientos de bachilleres accedan a educación superior y construyan un mejor porvenir.

Red Uno de Bolivia

18/02/2026 17:03

Atención bachilleres: requisitos y fecha límite para postular a Becas Futuro. Imagen referencial. Foto: Internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Con el objetivo de impulsar la formación profesional de jóvenes bolivianos, la Gobernación, en alianza con universidades privadas de Santa Cruz, lanzó oficialmente el programa “Becas Futuro”, una iniciativa destinada a bachilleres que buscan continuar sus estudios superiores.

El programa nace bajo la premisa de que la educación es la base del éxito y una herramienta clave para el desarrollo personal y regional. A través de esta convocatoria, se pretende brindar apoyo académico a jóvenes con deseos de superación y liderazgo.

Las autoridades informaron que podrán postular quienes cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 30 años, residir en Bolivia, contar con título de bachiller y un promedio igual o superior a 70 puntos.

La fecha límite para la postulación es el 20 de febrero de 2026.

Ingresa al link para rellenar el formulario: https://creandofuturo.santacruz.gob.bo/ 

