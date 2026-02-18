¿Eres bachiller? Conoce cómo acceder al programa Becas Futuro: revisar los requisitos

Con el objetivo de impulsar la formación profesional de jóvenes bolivianos, la Gobernación, en alianza con universidades privadas de Santa Cruz, lanzó oficialmente el programa “Becas Futuro”, una iniciativa destinada a bachilleres que buscan continuar sus estudios superiores.

El programa nace bajo la premisa de que la educación es la base del éxito y una herramienta clave para el desarrollo personal y regional. A través de esta convocatoria, se pretende brindar apoyo académico a jóvenes con deseos de superación y liderazgo.

Las autoridades informaron que podrán postular quienes cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 30 años, residir en Bolivia, contar con título de bachiller y un promedio igual o superior a 70 puntos.

La fecha límite para la postulación es el 20 de febrero de 2026.

Ingresa al link para rellenar el formulario: https://creandofuturo.santacruz.gob.bo/

