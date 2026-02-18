Lo que debía ser un viernes tranquilo de retiro escolar se convirtió en una pesadilla para Patrice Pisani y sus dos pequeños hijos. El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas frente a la Bloom Academy, un centro de educación preescolar en Freehold, Nueva Jersey, dejando a la comunidad consternada por la imprudencia al volante.

Segundos de terror captados en video

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a Pisani saliendo del establecimiento junto a sus hijos. En cuestión de segundos, una camioneta SUV gris aparece a gran velocidad, estrellándose contra una columna de la entrada y alcanzando de lleno a la familia.

En un acto reflejo, la madre intentó proteger a sus hijos. Sin embargo, el vehículo logró derribarlos, llegando incluso a pasar una de sus ruedas sobre la pierna del hijo menor, a quien el impacto le desprendió un zapato. Personal de la escuela y otros padres de familia corrieron de inmediato para auxiliar a las víctimas mientras la conductora descendía del vehículo visiblemente aturdida.

Estado de salud de las víctimas

Tras ser trasladados a un hospital local, se confirmó que los tres se encuentran fuera de peligro, aunque con lesiones de diversa consideración. El hijo menor sufrió heridas en la pierna y quemaduras por contacto con la parte inferior del chasis del vehículo, Patrice Pisani presenta lesiones en el cuello y la espalda debido al fuerte impacto contra una barandilla; y el hijo mayor sufrió heridas menores y ya fue dado de alta junto a su familia.

La policía de Freehold identificó a la conductora como Angela Arrigo, de 68 años. Según los reportes oficiales, Arrigo se encontraba en el lugar para recoger a otro niño cuando perdió el control del motorizado.

Las autoridades procedieron a su arresto inmediato bajo los siguientes cargos: conducción bajo los efectos del alcohol, asalto con automóvil y poner en peligro el bienestar de un menor.

"Estamos profundamente entristecidos por este incidente. Aunque agradecemos que las heridas no fueran más graves, seguimos comprometidos con la seguridad de nuestros estudiantes y familias", expresó la dirección de Bloom Academy en un comunicado oficial tras los daños materiales sufridos en su infraestructura.

La investigación continúa abierta para determinar si existen agravantes adicionales.

Con información de Daily Mail, New York Post y WCTV.

