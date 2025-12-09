Imágenes sensibles: Conductor ebrio atropella y arrastra varios metros a niño de 9 años en Brasil

Un grave incidente ocurrió el pasado sábado 6 de diciembre en Guarapuava, municipio al sur de Brasil (estado de Paraná), cuando un niño de 9 años fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por el barrio Jardim das Américas.

Según el reporte, el conductor de un vehículo GM Monza negro embistió al menor alrededor de las 15:30 horas y, en lugar de detenerse a auxiliarlo, lo arrastró por varios metros antes de darse a la fuga, un suceso que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Estado de salud del menor

El niño fue inmediatamente trasladado a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Batel. La Secretaría Municipal de Salud de Guarapuava informó que el menor recibió atención integral, y los exámenes clínicos descartaron fracturas o daños en órganos internos, informa LM Neuquén.

Sin embargo, las lesiones más graves estaban relacionadas con quemaduras y heridas profundas causadas por el arrastre debajo del automóvil. Debido a la necesidad de atención especializada en quemados y trauma, el niño fue derivado y trasladado mediante ambulancia aérea al Hospital Mackenzie de Curitiba, un centro de referencia estatal.

Detención del conductor

La rápida acción de los vecinos, que identificaron al sospechoso como "Bugre", facilitó la búsqueda policial. Horas después del incidente, la Policía Militar (PM) localizó el vehículo abandonado en la Avenida Profesor Pedro Carli. El automóvil, que presentaba daños compatibles con el atropello, fue incautado.

El propietario del auto confirmó que se lo había prestado al sospechoso para comprar bebidas alcohólicas y que, además, este no poseía licencia para conducir.

Finalmente, el conductor, de 43 años, fue identificado y arrestado en la madrugada del domingo (7 de diciembre). Según la PM, presentaba signos evidentes de ebriedad, como marcha inestable y ojos enrojecidos, e intentó evadir la detención antes de ser trasladado a la comisaría para enfrentar los cargos correspondientes. El caso continúa bajo investigación.

IMÁGENES SENSIBLES

