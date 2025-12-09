TEMAS DE HOY:
Internacional

Tragedia en boda: Bala perdida de un invitado mata al novio y desata un enfrentamiento armado en Chad

El novio, miembro de la milicia sudanesa, falleció tras recibir el impacto de un disparo accidental, supuestamente realizado por su propio hermano. El incidente desencadenó una balacera entre las familias que dejó al menos 57 víctimas mortales.

Milen Saavedra

09/12/2025 17:08

Tragedia en boda: Bala perdida de un invitado mata al novio y desata un enfrentamiento armado en Chad. Foto: X @vegasyx / Imagen de lekerado en Pixabay
Chad

Escuchar esta nota

La alegría de una boda en la localidad de Amdirib, Batha, Chad, se convirtió en una tragedia sangrienta luego de que un disparo accidental impactara fatalmente en el novio, desatando una masacre entre los invitados.

El incidente ocurrió cuando un invitado, identificado por medios locales como el posible hermano del novio, llegó a la recepción a bordo de una motocicleta. Como es una costumbre peligrosa y prohibida en celebraciones rurales de Chad, el sujeto desenfundó un arma automática y comenzó a realizar disparos al aire en señal de festejo.

Según los reportes, el fuerte retroceso del arma hizo que esta se desviara, provocando que una "bala perdida" impactara directamente en el pecho del novio.

El novio, quien era miembro de la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, fue trasladado a un hospital, aunque las versiones indican que pudo haber fallecido en el mismo lugar de la recepción, según publica El Heraldo de México.

La masacre entre familias

Tras el disparo que cobró la vida del recién casado, la confusión se apoderó de la boda. En lugar de tratarse de un accidente, ambas familias comenzaron a atacarse mutuamente, asegurando que se trataba de un ataque intencional u orquestado.

Este enfrentamiento se vio agravado porque varios invitados portaban armas, lo que resultó en una balacera masiva que dejó un saldo de al menos 57 personas fallecidas, entre familiares y amigos de la pareja, según informaron medios locales.

A pesar de las prohibiciones gubernamentales, la tradición de utilizar munición real y disparar al aire en bodas y otras celebraciones importantes sigue vigente en estas comunidades, llevando a desenlaces fatales como el ocurrido en Amdirib.

IMÁGENES SENSIBLES:

 

 

