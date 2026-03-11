Estados Unidos advierte a Irán tras reportes de minas en el estrecho de Ormuz

Autoridades estadounidenses aseguraron que Irán comenzó a colocar minas navales en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

Según fuentes familiarizadas con informes de inteligencia citadas por medios internacionales, hasta el momento se han colocado solo algunas decenas de minas, aunque las fuerzas iraníes tendrían capacidad para desplegar muchas más.

De acuerdo con los reportes, entre el 80 % y el 90 % de las embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas aún no han sido desplegadas, lo que significa que el número podría aumentar rápidamente si el conflicto escala.

Un punto clave para el comercio mundial

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

Por esta ruta pasan diariamente cerca de 15 millones de barriles de petróleo crudo, además de unos 4,5 millones de barriles de combustibles refinados, según datos citados por CNN.

Países productores como Irak y Kuwait dependen casi por completo de esta vía marítima para exportar su petróleo.

Despliegue militar y amenazas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que opera junto con la marina iraní en el control del área, tendría la capacidad de crear una barrera naval con embarcaciones para colocar minas, además de desplegar botes explosivos y misiles costeros.

La Guardia Revolucionaria ya había advertido previamente que cualquier barco que atravesara el estrecho podría ser atacado, lo que llevó a describir el paso marítimo como un “valle de la muerte” por los riesgos actuales de navegación.

Advertencia de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a los reportes con una advertencia dirigida a Irán.

“Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, queremos que las retiren inmediatamente”, escribió el mandatario en su red social.

También advirtió que, si las minas no se retiran, las consecuencias militares para Irán podrían ser “nunca antes vistas”.

Trump aseguró además que la Marina estadounidense mantiene presencia en la zona y que se están realizando inspecciones para detectar posibles minas.

Impacto en el mercado petrolero

La incertidumbre sobre la seguridad en el Estrecho de Ormuz ha generado fuertes fluctuaciones en el mercado del petróleo.

Durante la jornada, el precio del barril registró movimientos bruscos, oscilando entre más de 90 y menos de 80 dólares.

Ante el riesgo de interrupciones en el suministro, el G7 ha sugerido la posibilidad de liberar reservas estratégicas de petróleo para compensar una eventual escasez.

