Denuncian que el Hospital de niños de Santa Cruz está saturado y sin insumos

Salas cerradas, saturación y falta de insumos son algunas de las denuncias de las madres de familia.

Ximena Rodriguez

10/03/2026 22:05

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Según familiares de pacientes, la saturación en el Hospital de Niños ha alcanzado un punto crítico, obligando al cierre de diversas salas ante la imposibilidad de albergar a más pacientes. Asimismo, indican que el hacinamiento se ha vuelto la norma en un recinto donde el espacio físico es insuficiente para cubrir la demanda de atención pediátrica.

"Queremos que las autoridades vean las falencias; los niños mueren porque faltan medicamentos y los doctores no vienen porque no se les paga", denunció una madre ante la ausencia de especialistas.

Según el testimonio, la falta de ventilación y el deterioro del edificio provocan que "llueva más adentro que afuera" durante las tormentas.

El déficit de insumos básicos y la parálisis administrativa por sueldos impagos han convertido al hospital en una trampa de precariedad para los más vulnerables, según lo que mencionan las madres de familia.

